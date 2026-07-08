Ultimissime Inter LIVE | Ivan Provedel ha svolto le visite mediche Marotta chiama il Como per Chalobah Spuntano nuovi dettagli del Caso Rocchi

Ivan Provedel ha completato le visite mediche questa mattina. Nel frattempo, un rappresentante della dirigenza nerazzurra ha contattato il Como per discutere del trasferimento di Chalobah. Sul fronte legale, sono emersi nuovi dettagli riguardanti il Caso Rocchi, ancora in fase di approfondimento. La redazione di Inter News 24 continua a seguire le evoluzioni in tempo reale, offrendo aggiornamenti costanti sulle operazioni e le questioni in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 8 LUGLIO Visite mediche per Ivan Provedel: inizia l’avventura con l’Inter. Il portiere Ivan Provedel è arrivato a Milano e ha svolto le visite mediche di rito: poi firma e annuncio ufficiale Caso arbitri, l’inchiesta si allarga: sotto la lente dei PM anche Torino Inter del 2026. Nuovi sviluppi nell’indagine su Rocchi e gli arbitri di Serie A: spunta la gara del 26 aprile tra Torino e Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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