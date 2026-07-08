Ultimissime Inter LIVE | Marotta chiama il Como per Chalobah Spuntano nuovi dettagli del Caso Rocchi

L'Inter ha contattato il Como per l'acquisto del centrocampista Chalobah. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sul Caso Rocchi, senza ulteriori specifiche ufficiali. Le notizie dell'ultima ora riguardano le operazioni di mercato e aggiornamenti sulla situazione legale, con fonti che continuano a monitorare gli sviluppi. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle vicende nerazzurre, mantenendo i tifosi informati in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 8 LUGLIO Caso arbitri, l’inchiesta si allarga: sotto la lente dei PM anche Torino Inter del 2026. Nuovi sviluppi nell’indagine su Rocchi e gli arbitri di Serie A: spunta la gara del 26 aprile tra Torino e Inter. Tutti i dettagli Marotta chiama Suwarso: il Como si defila per Chalobah. Ecco tutti i dettagli e le mosse dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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