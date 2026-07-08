Uk Farage lo stratega | le dimissioni per farsi ‘giudicare dal popolo’
Nigel Farage, leader di Reform UK, ha annunciato improvvisamente le sue dimissioni in un video pubblicato dal suo partito. Insieme a questa decisione, ha dichiarato di voler essere giudicato dal popolo. La comunicazione arriva dopo alcune inchieste giornalistiche che hanno sollevato questioni sulla sua condotta, alle quali Farage risponde sostenendo di non aver commesso alcun illecito.
Dimissioni a sorpresa di Nigel Farage, il leader di Reform UK. Lo annuncia lo stesso alfiere della Brexit tramite un video autoprodotto dal suo partito, dove cerca di affrontare le recenti rivelazioni fatte da inchieste giornalistiche, continuando a sostenere di “non aver fatto nulla”. Sulla testa del leader del partito trumpiano della destra grava qualche presuntairregolarità su una serie di donazioni milionarie ricevute in passato, oltre che redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento. “Ho deciso di dimettermi da membro del Parlamento con effetto immediato” ha annunciato. Farage però sottolinea che lo fa in modo tale da “imporre un’elezione suppletiva a Clacton-on-Sea”, ovvero il collegio dell’Inghilterra nel quale era stato eletto due anni fa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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