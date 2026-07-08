Uk Farage lo stratega | le dimissioni per farsi ‘giudicare dal popolo’

Notizia in breve

Nigel Farage, leader di Reform UK, ha annunciato improvvisamente le sue dimissioni in un video pubblicato dal suo partito. Insieme a questa decisione, ha dichiarato di voler essere giudicato dal popolo. La comunicazione arriva dopo alcune inchieste giornalistiche che hanno sollevato questioni sulla sua condotta, alle quali Farage risponde sostenendo di non aver commesso alcun illecito.