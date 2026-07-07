Nigel Farage ha comunicato le sue dimissioni dal Parlamento britannico. Il leader di Reform UK ha dichiarato che si ricandidarà per ripulire il suo nome, dopo essere stato coinvolto in accuse relative a alcune donazioni ricevute. La decisione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici o sui tempi della ricandidatura. Farage ha già lasciato il suo seggio e ora si prepara a una nuova candidatura.

Il leader di Reform UK Nigel Farage ha annunciato che lascerà il suo seggio in Parlamento e che si ricandiderà per riabilitare il proprio nome in seguito alle accuse su alcune donazioni ricevute. “ Non ho fatto nulla di male. Non ho infranto la legge in alcun modo. Non ho fatto un uso improprio di denaro pubblico”, ha affermato Farage in una dichiarazione trasmessa in televisione, precisando che si candiderà all’elezione speciale per riconquistare il seggio. Farage è oggetto di un’indagine da parte dell’organismo di controllo parlamentare per una donazione di 5 milioni di sterline da parte di un miliardario thailandese operante nel settore delle criptovalute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Farage annuncia le dimissioni dal Parlamento

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Robby Giusti - Starmer annuncia le dimissioni (22.06.25)

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