Nigel Farage ha comunicato le sue dimissioni dal Parlamento britannico, annunciando anche la volontà di candidarsi nuovamente per chiarire le accuse riguardanti alcune donazioni. La decisione arriva dopo un’indagine che ha coinvolto le sue finanze e le donazioni ricevute durante il suo mandato. Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha dichiarato che vuole riconquistare la fiducia degli elettori attraverso una nuova candidatura.

Il leader del partito di estrema destra inglese Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato che lascerà il suo seggio in Parlamento e che si ricandiderà per riabilitare il proprio nome in seguito alle accuse su alcune donazioni ricevute. “È un’occasione per mandare a quel paese l’intero establishment, per dirgli francamente dove andare”, ha detto Farage. “Ed è per questo che mi candiderò a queste elezioni suppletive. Lotterò per vincere. Lotterò per portare avanti la rivoluzione politica che Reform ha avviato. Con i due vecchi partiti non otterremo mai il tipo di cambiamento radicale di cui abbiamo bisogno per rimettere in sesto questa Gran Bretagna allo sbando”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Farage annuncia le dimissioni dal Parlamento dopo l'indagine sulle donazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Robby Giusti - Starmer annuncia le dimissioni (22.06.25)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Regno Unito, Farage annuncia le dimissioni dal Parlamento

Regno Unito: Starmer annuncia le dimissioniIl 22 giugno, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito.

Temi più discussi: Regno Unito, Farage ancora nei guai per i regali non dichiarati; Nuove accuse a Farage su affari privati e case non dichiarate; Regno Unito: lucrose operazioni finanziarie mettono a rischio il futuro politico di Farage; Bufera sulle donazioni opache a Nigel Farage, il governo prepara una stretta.

Regno Unito, Keir #Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro. #Farage (Reform Uk) chiede le elezioni, ma è pronto Burnham. x.com

I leader del Regno Unito e dell'Irlanda temono per il futuro dell'unione sotto un governo guidato da Farage reddit

Regno Unito, Farage si dimette da deputato e annuncia subito la ricandidaturaMossa a sorpresa di Nigel Farage, leader del partito britannico di destra Reform UK. Dopo essere finito al centro di un’inchiesta su donazioni milionarie e redditi privati non pienamente dichiarati, i ... msn.com

Regno Unito, Farage si dimette a sorpresa da deputato e annuncia subito la ricandidaturaNigel Farage si dimette da deputato e annuncia che si ricandiderà per chiedere un verdetto popolare sulle accuse finanziarie ... affaritaliani.it