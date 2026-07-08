Il capo della missione dell’Unione Europea in Libia ha incontrato a Tripoli il comandante della Guardia Costiera locale. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le due entità per migliorare la gestione delle attività marittime. La discussione si è concentrata su possibili iniziative congiunte e sulla coordinazione delle operazioni nel Mediterraneo. Nessuna altra informazione sulle decisioni prese o sui progetti futuri è stata resa nota al momento.

Rafforzamento della Cooperazione Marittima tra UE e Libia. Incontro tra Nicola Orlando e il Generale Reda Issa. TRIPOLI (LIBIA) – Recentemente, il capo della missione dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, ha incontrato a Tripoli il comandante della Guardia costiera libica, il generale Reda Issa. L’incontro si è focalizzato sul potenziamento della cooperazione bilaterale in ambito marittimo, un tema di rilevante importanza per la sicurezza e la governance nella regione del Mediterraneo. Durante il colloquio, Orlando ha sottolineato il ruolo fondamentale della Libia come partner per l’Unione Europea, evidenziando che il paese riveste un’importanza cruciale nella strategia dell’UE per il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - UE e Guardia Costiera libica: avanzano collaborazioni per migliorare la governance marittima.

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