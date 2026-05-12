Sea Watch preleva 90 migranti attaccati dalla Guardia costiera libica

La ONG tedesca Sea Watch ha riferito di aver prelevato 90 migranti nel Mediterraneo. Secondo quanto comunicato, la nave è stata coinvolta in un attacco armato da parte della Guardia costiera libica in acque internazionali, a circa 27 miglia dalla costa libica. La vicenda si è verificata durante le operazioni di salvataggio nel tratto di mare tra l’Italia e la Libia.

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