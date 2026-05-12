Sea Watch preleva 90 migranti attaccati dalla Guardia costiera libica
La ONG tedesca Sea Watch ha riferito di aver prelevato 90 migranti nel Mediterraneo. Secondo quanto comunicato, la nave è stata coinvolta in un attacco armato da parte della Guardia costiera libica in acque internazionali, a circa 27 miglia dalla costa libica. La vicenda si è verificata durante le operazioni di salvataggio nel tratto di mare tra l’Italia e la Libia.
Secondo l’organizzazione, le unità libiche hanno aperto il fuoco poco dopo il soccorso di 90 persone che erano a bordo di un barchino di legno sovraccarico. I miliziani avrebbero intimato alla Sea-Watch 5 di fermarsi e dirigersi verso Tripoli, minacciando l’abbordaggio. La Sea-Watch sottolinea che una delle unità libiche coinvolte, la motovedetta Ras Jadir, è stata donata alla Libia dal governo italiano nell’ambito degli accordi del Memorandum d’intesa per il controllo dei flussi migratori. La nave umanitaria, seguendo le direttive delle autorità tedesche – Stato di bandiera dell’imbarcazione – ha mantenuto la rotta verso nord a massima velocità per ragioni di sicurezza.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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