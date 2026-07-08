ucraina zelensky ad ankara mentre proseguono i raid russi

Il presidente ucraino si trova ad Ankara per incontri con la premier italiana e l'ex presidente americano. Mentre proseguono i raid russi nel paese, l’Italia ha confermato il proprio sostegno all’Ucraina. La visita si svolge mentre si intensificano le operazioni militari e gli attacchi aerei nella regione. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti delle riunioni o eventuali accordi firmati durante la visita.

Zelensky vola ad Ankara per incontrare Meloni e Trump. L'Italia ribadisce il sostegno all'Ucraina mentre nella notte nuovi raid russi si sono abbattuti su tutto il territorio causano diversi morti e feriti Il tanto attesovertice Nato ad Ankaraè iniziato e il presidente del Consiglio,Giorgia Meloni,vi ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina,Volodymyr Zelensky.Unanota di Palazzo Chigispiega che nell’incontrol’Italia ha ribadito il fermo impegno al fianco dell’Ucraina: l’obiettivo è eseguire “un percorso che conduca a unapacegiusta e duratura“. Tuttavia, mentre il summit ad Ankara procede, nella nottenuovi raid russisi sono abbattuti sull’Ucraina colpendo obiettivi civili e causando lamorte di 4 persone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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