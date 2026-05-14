L'Ucraina ha segnalato un attacco a Kherson che coinvolge infrastrutture civili e un veicolo delle Nazioni Unite. Zelensky ha accusato Mosca di essere dietro l'azione, considerandola uno degli episodi più gravi dall'inizio del conflitto. Nei giorni scorsi, sono stati riportati diversi attacchi da parte delle forze russe in varie zone del paese, con danni alle strutture civili e all'organizzazione internazionale. La situazione resta tesa e il governo locale chiede un intervento internazionale.

L'Ucraina denuncia uno degli attacchi più pesanti dall’inizio della guerra: raid su infrastrutture civili e un mezzo delle Nazioni Unite a Kherson. Intanto si allarga lo scontro politico tra Mosca e la leadership ucraina Nuova escalation nel conflitto traRussia e Ucraina, con Kiev che denuncia una delle offensive più intense dall’inizio della guerra. Il presidente ucrainoVolodymyr Zelenskyha accusato Mosca di aver colpito anche un veicolo delleNazioni Unitedurante una missione umanitaria nella regione diKherson. Secondo quanto riferito dal leader ucraino sui social, ilmezzo dell’Onu per il Coordinamento degli Affari Umanitarisarebbe stato attaccato due volte condroni Fpvmentre a bordo si trovavano il responsabile dell’ufficio umanitario delle Nazioni Unite e altri otto operatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raid russi in Ucraina, Zelensky accusa Mosca: colpiti veicolo Onu e Kiev

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