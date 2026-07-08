Un giovane di appena diciotto anni, arruolato con un contratto con l’esercito russo, è stato ucciso al fronte nei pressi di Vesele, in Ucraina. La sua morte risale a poco più di due mesi dopo aver firmato il contratto. Nel frattempo, a Ankara si è concluso il vertice della NATO, mentre nella regione si sono registrati nuovi attacchi russi.

Guglielmo Gallone - Città del Vaticano Aveva compiuto diciotto anni da appena un giorno quando ha firmato il contratto con l'esercito russo. Poco più di due mesi dopo è morto al fronte, nei pressi del villaggio di Vesele, nella regione ucraina di Zaporizhzhia. Si chiamava Nikita Malyshev, era originario della Buriazia e, secondo il media indipendente russo Vazhnie Istorii, è il più giovane soldato russo caduto nella guerra iniziata nel febbraio del 2022. La sua morte riporta al centro una delle domande più difficili da rispondere dopo oltre quattro anni di conflitto: quante vite ha già spezzato questa guerra? Quante persone stanno morendo? Quanti civili, quanti militari? Non esiste un bilancio condiviso. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Vaticannews.va - Ucraina, nuovi attacchi russi: ad Ankara si chiude il vertice Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, notte di fuoco. Attacchi russi su Kiev e droni su Mosca

Notizie e thread social correlati

Russia-Ucraina, la guerra in diretta: vertice Nato ad Ankara oggi e domani. Trump: “Putin pronto a finire le ostilità”, ma gli attacchi non si fermanoOggi e domani si tiene un vertice Nato ad Ankara, dedicato alla guerra tra Russia e Ucraina.

Vertice Nato ad Ankara, tutti gli interventi degli alleati a sostegno dell'UcrainaDurante il vertice della Nato a Ankara, gli alleati hanno espresso sostegno all'Ucraina.

Temi più discussi: Ucraina, nuovo attacco su Kyiv: sale la tensione tra Russia e Polonia; Perché la Russia stanca della guerra sferra massicci bombardamenti sull'Ucraina; I russi attaccano Kiev, l’Ucraina lascia al buio la Crimea; Inversione di tendenza Gli attacchi in profondità dell’Ucraina, i problemi economici della Russia, e il futuro della guerra.

Rutte: La Russia continua a sferrare attacchi con droni e missili contro le città ucraine, proprio ieri sera si è verificato un altro terribile attacco. Tutti gli alleati devono fare la loro parte affinché il nostro sostegno all'Ucraina continui ad arrivare, perché la sicurezz x.com

Gli attacchi in Ucraina provocano una crisi del carburante in Russia in 50 regioni reddit

Guerra Ucraina-Russia, raffica di missili di Mosca su Kiev. Merz: Putin non ha possibilità di vincere: news in direttaLe ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina: nuovo attacco di missili russi su Kiev nella notte ... fanpage.it

Guerra Ucraina Russia, esplosioni a Kiev. Sindaco: Restate nei rifugiNella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca. Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice Nato con il presidente Vo ... tg24.sky.it