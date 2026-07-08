Ucraina attacco russo nella notte su Kiev | uccisa una donna

Nella notte, un attacco con missili balistici e droni ha colpito la capitale ucraina, causando la morte di una donna. L’attacco è avvenuto intorno a mezzanotte e ha coinvolto diverse zone della città. Le autorità ucraine hanno confermato l’uso di armi a lungo raggio, senza specificare il numero di vittime o danni materiali. La città è stata svegliata dal rumore degli esplosivi e dall’allarme antiaereo.

Una donna è morta in un attacco lanciato nella notte dall’esercito della Russia su Kiev. Secondo le autorità ucraine il raid, lanciato intorno a mezzanotte, ha visto l’impiego di missili balistici e droni. Sui luoghi colpiti sono scoppiati incendi che hanno richiesto l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco. Il Servizio statale di emergenza ucraino ha affermato che l’attacco ha danneggiato diversi edifici amministrativi e magazzini, nonché un complesso di garage e diverse linee tranviarie. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato contro il Paese 169 droni d’attacco a lungo raggio e sette missili, tra cui cinque balistici, nella notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, maxi attacco russo nella notte con missili e droni: lanciato anche il razzo Oreshnik

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