Nella notte, l’esercito russo ha lanciato un attacco contro la città ucraina di Dnipro, causando danni a diversi edifici residenziali e dando origine a numerosi incendi. Le autorità locali hanno riferito di danni materiali senza indicare vittime tra i civili. La situazione rimane sotto osservazione mentre le forze di sicurezza ucraina monitorano gli sviluppi nella regione.

(LaPresse) Nella notte l’esercito russo ha attaccato la città ucraina di Dnipro danneggiando diverso edifici residenziali e provocando incendi. Il bilancio provvisorio è di due morti e nove feriti. Lo ha affermato il governatore regionale Oleksandr Ganzha citato da media locali. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo nella notte su Dnipro: edifici in fiamme

Ukraine complains that railway logistics in Dnipropetrovsk are being attacked by Russia

Notizie correlate

Ucraina, attacco russo nella notte su Zaporizhzhia: edifici avvolti dalle fiamme(LaPresse) Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite nella città ucraina di Zaporizhzhia dopo una nuova serie di attacchi russi nella notte in...

Ucraina, nella notte massiccio attacco missilistico russo, almeno 14 morti e 84 feriti a Kiev, Dnipro e OdessaLe forze russe nella notte hanno lanciato un vasto attacco missilistico in tutta l'Ucraina, causando almeno 12 morti e 84 feriti tra Kiev, Dnipro e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Guerra Ucraina, nuovi attacchi russi: colpita Odessa. Zelensky: Fare pressione su Mosca; Ucraina, almeno 16 morti per i pesanti attacchi russi nella notte; Ucraina-Russia, news oggi: arresto choc dell’FSB e attacchi su più fronti; I droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Tuapse.

Guerra Ucraina Russia, attacco russo a Dnipro: 2 morti e diversi feriti. LIVELe forze russe di difesa aerea hanno respinto un attacco ucraino contro Sebastopoli, in Crimea. In totale sono stati abbattuti 15 droni. Lo ha comunicato - come riporta la Tass - il governatore Mikhai ... tg24.sky.it

Ucraina, fonti Bruxelles: mercoledì ambasciatori Ue votano sul prestito a KievLeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, raid della Russia nell'oblast di Kiev. Media: 'Droni ucraini su Tuapse'. LIVE ... tg24.sky.it

Il principe Harry è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa. Lo riporta il Daily Mail, che ha pubblicato su Facebook una foto del figlio di Carlo III mentre scende dal treno accolto dalle autorità locali. “È bello essere di nuovo in Ucraina”, ha detto Harry, stando a q - facebook.com facebook

L’Ue senza Orbán dà il via libera al prestito all’Ucraina e alle nuove sanzioni alla Russia. Di @davcarretta x.com