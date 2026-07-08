ucraina a kiev commozione ai funerali di una studentessa ventenne uccisa in raid russo

A Kiev si sono svolti i funerali di una studentessa di vent’anni, uccisa mercoledì scorso durante un attacco russo nel quartiere di Darnytskyi. La cerimonia si è svolta nel rispetto della giovane, con familiari e amici che hanno espresso il loro dolore. La ragazza è deceduta a causa dei danni provocati dal raid, che ha colpito la zona durante un’operazione militare.

Mercoledì a Kiev si sono tenuti i funerali di una studentessa ventenne, rimasta uccisa la scorsa settimana durante un attacco russo nel quartiere di Darnytskyi. Un sacerdote ha recitato le preghiere funebri mentre i partecipanti al funerale, in lutto, seguivano la bara lungo il percorso verso il cimitero. Le forze di Mosca hanno la capitale con un raid di droni e missili durato 11 ore nella notte tra il primo e il 2 luglio, uccidendo almeno 21 civili in città e ferendone molti altri in quella che Mosca ha definito una rappresaglia per gli attacchi ucraini agli impianti petroliferi russi. Forti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina, dove più di 50mila persone hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana dopo che le autorità avevano diramato allarmi aerei, secondo quanto riferito dalla metropolitana di Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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