Ucraina raid russo su Kiev | almeno 10 morti

Un attacco russo a Kiev ha causato almeno 10 morti e 46 feriti, tra cui cinque bambini. La conferma arriva dall’amministrazione militare locale. L’attacco ha colpito la città senza specificare la data. Nessun dettaglio sulle modalità dell’attacco o sui luoghi colpiti. La situazione rimane critica nella capitale ucraina.

Situazione critica a Kiev, in Ucraina, ancora vittima di attacchi russi. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti (tra cui cinque bambini), come confermato dal capo dell’amministrazione militare locale Timur Tkachenko. Le conseguenze del raid di Mosca si sono fatte sentire anche nei distretti di Buchanan, Vyshhorod e Brovary. Lo stesso Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale nel quartiere di Podilskyi è parzialmente crollato, mentre nel quadrante di Darnytsia diverse strutture a più piani sono state danneggiate e si teme che alcune persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. “Si tratta di edifici residenziali. Luoghi in cui le persone dormivano e vivevano la loro vita quotidiana”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, raid russi su Kiev, Odessa e Dnipro: 12 morti

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