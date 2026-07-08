Ucciso 16 anni fa e lasciato in una piazzola di sosta | individuato il presunto autore

Diciassette anni dopo l’omicidio di un uomo di 73 anni avvenuto a Capurso, vicino a Bari, è stato individuato il presunto autore. La vittima era stata inseguita e uccisa con un colpo di pistola alla testa, quindi abbandonata in una piazzola di sosta lungo la statale 100. La polizia ha identificato un sospetto collegato al caso.

Sarebbe stato individuato il presunto autore di un omicidio avvenuto 16 anni fa a Capurso, alle porte di Bari, dove un uomo di 73 anni, Raffaele Pirro, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola alla testa e il corpo abbandonato sulla piazzola di sosta lungo la statale 100. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno portato anche ad individuare un gruppo specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti ad Altamura, nel Barese. L'omicidio aggravato dalla premeditazione del 73enne risale al 16 luglio 2010. Complessivamente sono state arrestate cinque persone sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari su richiesta del pubblico ministero. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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