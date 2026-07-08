Bari imprenditore ucciso e abbandonato in una piazzola di sosta sulla statale 100 | omicidio risolto dopo 16 anni Preso il killer

Dopo 16 anni, è stato arrestato il presunto autore dell’omicidio di un imprenditore avvenuto a Capurso, vicino a Bari. La vittima, un uomo di 73 anni, fu uccisa con un colpo di pistola alla testa e il corpo abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il sospettato, che ora è sotto custodia. Il caso è stato risolto dopo quasi due decenni di indagini.

Sarebbe stato individuato il presunto autore di un omicidio avvenuto 16 anni fa a Capurso, alle porte di Bari, dove un uomo di 73 anni, Raffaele Pirro, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola alla testa e il corpo abbandonato sulla piazzola di sosta lungo la statale 100. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno portato anche ad individuare un gruppo specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti ad Altamura, nel Barese. L'omicidio aggravato dalla premeditazione del 73enne risale al 16 luglio 2010. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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