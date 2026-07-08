È stato identificato il presunto autore dell’omicidio di un uomo di 73 anni avvenuto 16 anni fa a Capurso, alle porte di Bari. La vittima fu inseguita e colpita con un colpo di pistola alla testa, poi abbandonata in una piazzola di sosta lungo la statale 100. La polizia ha rintracciato un sospetto, che ora è sotto indagine. La sparatoria e il successivo abbandono sono avvenuti nel 2007.

Sarebbe stato individuato il presunto autore di un omicidio avvenuto 16 anni fa a Capurso, alle porte di Bari, dove un uomo di 73 anni, Raffaele Pirro, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola alla testa e il corpo abbandonato sulla piazzola di sosta lungo la statale 100. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno portato anche ad individuare un gruppo specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti ad Altamura, nel Barese. L'omicidio aggravato dalla premeditazione del 73enne risale al 16 luglio 2010. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ucciso 16 anni e lasciato in una piazzola di sosta: individuato il presunto autore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bari, imprenditore ucciso e abbandonato in una piazzola di sosta sulla statale 100: omicidio risolto dopo 16 anni. Preso il killerDopo 16 anni, è stato arrestato il presunto autore dell’omicidio di un imprenditore avvenuto a Capurso, vicino a Bari.

Ristoranti nel mirino, indagini lampo della Polizia: individuato il presunto autore grazie alle telecamereLa Polizia di Stato ha avviato indagini rapide dopo una serie di furti avvenuti in alcuni ristoranti nel centro storico di Forlì.

Temi più discussi: La famiglia sterminata in un rito di purificazione ad Altavilla Milicia, tre ergastoli per la strage; Duplice omicidio a Camaiore, celebrati i funerali di Mirko Moriconi e Kety Andreoni; Tre persone sono state condannate all’ergastolo per il triplice omicidio di Altavilla Milicia; La 16enne travolta e uccisa a Torre Faro, arrestato il conducente della moto.

Imprenditore ucciso e abbandonato sulla statale 100: preso il killer dopo 16 anniL'omicidio aggravato dalla premeditazione risale al 16 luglio 2010: un uomo di 73 anni, Raffaele Pirro, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola alla testa ... msn.com

Uccise il domestico e poi dormì nella nella villa Liberty di Milano: Dawda Bandeh condannato a 16 anniLa sera di Pasqua si sarebbe introdotto in una villa del centro di Milano, avrebbe strangolato il collaboratore domestico e, dopo il delitto, si ... msn.com