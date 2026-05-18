Ristoranti nel mirino indagini lampo della Polizia | individuato il presunto autore grazie alle telecamere
La Polizia di Stato ha avviato indagini rapide dopo una serie di furti avvenuti in alcuni ristoranti nel centro storico di Forlì. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile identificare un sospettato. Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo gli accertamenti per verificare i collegamenti tra i vari episodi. La questione ha suscitato attenzione tra gli esercenti locali, preoccupati per la sicurezza dei loro locali.
Indagini lampo della Polizia di Stato dopo la serie di furti commessi in alcuni ristoranti del centro storico di Forlì. I detective sono riusciti infatti a dar un'identità al presunto autore dei colpi, denunciandolo a piede libero. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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