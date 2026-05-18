Ristoranti nel mirino indagini lampo della Polizia | individuato il presunto autore grazie alle telecamere

La Polizia di Stato ha avviato indagini rapide dopo una serie di furti avvenuti in alcuni ristoranti nel centro storico di Forlì. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile identificare un sospettato. Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo gli accertamenti per verificare i collegamenti tra i vari episodi. La questione ha suscitato attenzione tra gli esercenti locali, preoccupati per la sicurezza dei loro locali.

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