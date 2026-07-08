Uccise dalla ricina il gastroenterologo della Procura | Morte violenta non dimentico l’autopsia sulla figlia

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi sono state trovate con evidenti segni di grave intossicazione. Il gastroenterologo coinvolto nel caso ha dichiarato che la morte è stata violenta e ha ricordato l’autopsia sulla figlia. L’esperto ha aggiunto di non aver dimenticato i dettagli dell’esame autoptico. La vicenda riguarda due donne avvelenate con ricina, con le testimonianze che confermano la presenza di tracce di sostanza tossica nel loro corpo.

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Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi sono arrivate sul tavolo dell'autopsia con i segni di una grave intossicazione. Così le ricorda a Fanpage.it il gastroenterologo Francesco Laterza, tra i primi esperti nominati per il giallo delle due donne avvelenate dalla ricina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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