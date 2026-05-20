Madre e figlia morte a Pietracatella Procura chiede di verificare se abbiano fatto ricerche sulla ricina

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità stanno indagando sulla morte di madre e figlia avvenuta a Pietracatella. La Procura ha richiesto di verificare se le due donne abbiano cercato informazioni sulla ricina, sostanza velenosa, online prima del decesso. Le due erano state trovate senza vita e gli investigatori cercano di ricostruire le ultime attività svolte da Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Al momento non sono stati ancora formulati ipotesi ufficiali sulle cause dei decessi.

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(Adnkronos) – Gli investigatori, al lavoro sul giallo di Pietracatella, vogliono sapere se, a cercare in rete notizie sulla ricina, siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia. E’ quanto emerge dalla convocazione dei legali delle parti offese e degli indagati, per venerdì mattina, in. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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