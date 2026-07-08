Dall’autopsia sulla piccola Sara… Ricina viene fuori tutto sulla morte violenta

Da thesocialpost.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dall’autopsia sulla ragazza di 15 anni e sulla madre di 51 anni sono emersi dettagli sulla causa della morte. La ragazza ha subito una necrosi emorragica della mucosa gastrointestinale, grave disidratazione e insufficienza multiorgano, che hanno portato a uno shock cardiocircolatorio. La sequenza di eventi ha causato la morte di entrambe.

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Necrosi emorragica della mucosa gastrointestinale, gravissima disidratazione, insufficienza multiorgano e, infine, shock cardiocircolatorio. È questa la drammatica sequenza di eventi che ha provocato la morte di  Sara Di Vita, 15 anni, e della madre  Antonella Di Ielsi, 51 anni. A ricostruire il devastante decorso clinico è il gastroenterologo  Francesco Laterza, componente del collegio di esperti incaricato dalla Procura di Larino di redigere la perizia medico-legale. “È stata una morte violenta”, afferma lo specialista, che ha seguito il caso sin dalle prime fasi investigative. Il lavoro dei consulenti e il doppio binario delle indagini. Laterza, medico dell’ospedale di Chieti, prese parte anche all’autopsia eseguita il 31 dicembre 2025, quando l’ipotesi prevalente era ancora quella di una grave intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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