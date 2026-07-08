Un'esplosione a Kiev ha causato la morte di Anastasiia Berezovska, coinvolta nell’attentato di Monaco. Si tratta di una donna uccisa e sepolta nella capitale ucraina. I servizi ucraini sono stati indicati come coinvolti nel caso. La vicenda riguarda un episodio che ha avuto ripercussioni in Europa, con la morte di Berezovska che ha chiuso un capitolo e aperto nuove questioni sulla sua connessione con l’attentato. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Ci sono morti che chiudono una storia e morti che, invece, la spalancano. Quella di Anastasiia Berezovska appartiene alla seconda categoria. Il suo corpo è stato ritrovato lunedì sera sotterrato in una foresta vicina a Kiev, con quattro colpi di pistola alla nuca, mentre l'Europa continuava a interrogarsi sul fallito attentato del 29 giugno a Monaco contro l'imprenditore di origini ucraine Vadym Yermolayev. Gli investigatori hanno già individuato due responsabili: Yevhen Reut, un ufficiale dell'intelligence militare ucraina e un ex appartenente alle forze dell'ordine. Il primo avrebbe confessato l'omicidio, sostenendo di aver agito per iniziativa personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccisa e sepolta a Kiev l'attentatrice di Monaco: coinvolti i servizi ucraini

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