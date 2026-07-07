L’ucraina sospettata di aver piazzato una bomba a Montecarlo è stata uccisa a colpi di pistola in una strada periferica di Kiev. La donna, ritenuta responsabile dell’attentato che ha gravemente ferito un oligarca, è stata trovata morta nel luogo in cui il suo viaggio era iniziato. La sua morte cancella l’ultima traccia della fuga e chiude il suo caso.

E così la fuga di Anastasia Berezovskaja, l’ucraina fortemente sospettata di aver piazzato la bomba che a Montecarlo ha quasi ucciso l’oligarca Vadim Ermolaev, si è conclusa laddove il viaggio era cominciato: a Kiev, in una strada periferica, uccisa a colpi di pistola. Un esito classico, degno di un giallo dozzinale, di una “missione bagnata” dei servizi segreti o di un incarico della malavita, che sempre prevedono l’eliminazione del killer a missione compiuta, per cancellare l’ultima traccia. Soprattutto se il killer in questione si era fatto fotografare e identificare, com’è successo alla Berezovskaja. Kiev sono già in stato di fermo due uomini: uno è un ufficiale in servizio attivo dei servizi segreti della Difesa, l’altro un ex ufficiale di polizia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Kiev, uccisa a colpi di pistola l’attentatrice di Monaco: cancellata l’ultima traccia

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