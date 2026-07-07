Trovata uccisa a Kyiv l’attentatrice di Monaco

Notizia in breve

Il corpo di Anastasiia Berezovska è stato rinvenuto in una zona periferica di Kyiv. La donna era ricercata dall’Interpol come responsabile dell’attentato avvenuto nel Principato di Monaco. L’attentato ha coinvolto un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev. La polizia locale ha avviato le indagini sul decesso e sull’accaduto. La Berezovska era considerata l’esecutrice materiale dell’attentato, secondo le fonti investigative.