Uccisa a Sanremo fermato il figlio 20enne | incastrato da telecamere graffi sul corpo e racconto di un testimone
A Sanremo, il figlio di 20 anni è stato fermato con l’accusa di aver ucciso la madre. Le forze dell’ordine hanno identificato il giovane grazie alle immagini di videosorveglianza, che lo mostrano in azione. Sul suo corpo sono stati trovati graffi, mentre un testimone ha fornito un racconto che ha contribuito all’arresto. Non ci sono altri dettagli su eventuali motivazioni o dinamiche.
Sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza, le dichiarazioni di un testimone e anche i segni sul suo corpo gli elementi che hanno portato al fermo di Filippo Oldani, il ventenne accusato di avere ucciso la madre Lorella Capano a Sanremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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