In un procedimento giudiziario, sono stati ascoltati in tribunale il figlio minore della vittima, la madre e un’amica di Geraldine, coinvolti nel caso di un omicidio avvenuto recentemente. Il minorenne, ancora sotto la maggiore età, ha fornito la sua testimonianza come testimone. La presenza degli altri testimoni si aggiunge alle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini. La vicenda riguarda la morte di una donna uccisa dall’ex compagno.

Il secondogenito ancora minorenne, la madre e un’amica di Geraldine testimoni in aula. Succederà venerdì, quando entrerà nel vivo il processo davanti alla Corte di Assise di Monza che vede il peruviano di 34 anni Alexander Vilcherres Quilla accusato di avere perseguitato e ucciso l’ex compagna coetanea e connazionale Geraldine Nuñez Sanchez Yadanache (nella foto), inseguendola dal Perù alla Brianza, dove si era rifugiata con i due figli di 17 e 13 anni. L’uomo, ancora detenuto in carcere, è imputato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva avuta con la vittima e anche di stalking, reati che riuniti insieme portano all’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccisa dall’ex. Il figlio minore come testimone

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