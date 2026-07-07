Omicidio di Sanremo cosa non torna nel racconto del figlio | dalla pizza alla porta chiusa gli indizi che lo hanno incastrato
A Sanremo, una donna di 58 anni è stata trovata morta nella casa di vacanza della famiglia. Il figlio ventenne è stato fermato con l’accusa di omicidio. Le indagini si concentrano su alcuni dettagli del racconto del ragazzo, tra cui la presenza di una pizza e una porta chiusa che non tornano, elementi che potrebbero aver contribuito alla sua incriminazione. La procura sta approfondendo gli elementi raccolti sul luogo e nel suo racconto.
La tragedia nella casa delle vacanze: una donna trovata morta, fermato il figlio ventenne. Si infittisce il quadro investigativo sull’ omicidio avvenuto a Sanremo, dove Lorella Capano, 58 anni, originaria di Milano, è stata trovata senza vita nella casa di villeggiatura della famiglia. Per il delitto è stato fermato il figlio Filippo Oldani, 20 anni, ora indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe cercato di costruire un racconto destinato però a sgretolarsi durante le ore di interrogatorio. A convincere gli investigatori sarebbero stati una serie di elementi raccolti tra rilievi scientifici, testimonianze e immagini di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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