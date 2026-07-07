Omicidio di Sanremo cosa non torna nel racconto del figlio | dalla pizza alla porta chiusa gli indizi che lo hanno incastrato

Notizia in breve

A Sanremo, una donna di 58 anni è stata trovata morta nella casa di vacanza della famiglia. Il figlio ventenne è stato fermato con l’accusa di omicidio. Le indagini si concentrano su alcuni dettagli del racconto del ragazzo, tra cui la presenza di una pizza e una porta chiusa che non tornano, elementi che potrebbero aver contribuito alla sua incriminazione. La procura sta approfondendo gli elementi raccolti sul luogo e nel suo racconto.