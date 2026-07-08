Tutti da Vietti per l’assemblea Anfir e le altre pillole del giorno

Mercoledì pomeriggio, a Roma, si è tenuta un’assemblea organizzata da Anfir presso il palazzo storico che in passato ospitava la gioventù del regime fascista. All’incontro hanno partecipato rappresentanti del settore e altri interessati. Sono state discusse questioni legate alle attività dell’associazione e sono state condivise alcune pillole informative sul giorno stesso.

A Roma, mercoledì pomeriggio, tutti da Michele Vietti. Nella Capitale, nel palazzo del ventennio che un tempo ospitava la gioventù del littorio e che ora si chiama WeGil, va in scena l’ assemblea di Anfir, ovvero l’associazione delle finanziarie regionali che detengono le leve del potere economico a livello locale, e che di fatto si sono sostituite alle vecchie, gloriose, casse di risparmio. Alla guida c’è una storica conoscenza della politica italiana, Michele Vietti, già vicepresidente del Csm, e che ora è presidente Anfir oltre che della finanziaria regionale piemontese, quella della sua terra. All’appuntamento ci saranno, tra gli altri,... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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