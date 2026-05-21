Oggi si sono svolti diversi eventi e dichiarazioni nel panorama politico e agricolo. Coldiretti ha pubblicato una nota senza la presenza di rappresentanti di altri partiti, evidenziando una posizione decisa su questioni di settore. Nel frattempo, alcune dichiarazioni indicano una strategia di estrema fermezza da parte del governo, che si prepara ad affrontare le sfide del momento con decisione. La giornata si caratterizza per una serie di mosse che mostrano una volontà di mettere in campo tutte le risorse disponibili.

A Brescia prova di forza di Prandini. Ma sarà assente il leader della Lega. E ripartono gli scenari di (fanta)politica. Intanto Bernini beccata a tavola con grande vecchio berlusconiano. Mentre sulla terrazza dell’Hotel d’Inghilterra. Le chicche di L43. Una prova di forza. D’altronde quando si gioca in casa bisogna mettere sul tavolo tutte le carte. Al massimo delle proprie possibilità. Lo sa bene il numero uno di Coldiretti Ettore Prandini, fresco di nomina alla guida dell’Associazione italiana allevatori, ed è quello che sta provando a fare: il figlio del democristianissimo e indimenticato ministro Gianni sarà il regista, nella serata di giovedì 21 maggio a Brescia, dell’assemblea “Coldiretti, la forza amica del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il governo Meloni da Coldiretti (senza Salvini) e le altre pillole del giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Voto anticipato, l’amo gettato da Mancini a Meloni e le altre pillole del giorno«È stato mandato avanti l’uomo più astuto che c’è, Claudio Mancini», spifferano nel Pd, dopo aver letto l’intervista al deputato considerato il «vero...

Il governo e la maledizione di Venezia e le altre pillole del giornoDopo il caso Fenice e la bufera alla Biennale, mancavano solo i presunti rapporti di amicizia tra Nordio e i Cipriani a complicare l’affaire Minetti.

Meloni: L'Italia è una superpotenza agroalimentare. Export da record: oltre 72 mld reddit

Giorgia Meloni a Brescia: come valuti il suo operato? Di’ la tuaIn occasione della visita della premier a Coldiretti, i lettori e le lettrici possono esprimere la loro opinione riguardo alla sua azione dopo 4 anni di Governo ... giornaledibrescia.it

CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA COLDIRETTI SRL - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il governo Meloni da Coldiretti (senza Salvini) e le altre pillole del giornoAll'evento di Coldiretti a Brescia si parla di alimentazione. Una prova di forza per Prandini. Con un assente che si ... lettera43.it