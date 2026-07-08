Sabato scorso, alcuni lavoratori del settore turistico hanno manifestato per denunciare condizioni di lavoro precarie e stipendi bassi. La protesta si è concentrata sulla mancanza di contratti stabili e sulla paga insufficiente, che secondo i manifestanti non garantiscono una vita dignitosa. La mobilitazione ha coinvolto diverse città, con sit-in davanti a uffici e strutture turistiche. La questione riguarda principalmente le condizioni di lavoro di chi opera nel turismo, spesso con contratti temporanei e retribuzioni basse.

"Il turismo continua a crescere ma questa crescita non può fondarsi sul lavoro povero. Se vogliamo un turismo di qualità dobbiamo avere il coraggio di investire nella qualità del lavoro, nella stabilità occupazionale, nella formazione e nella valorizzazione delle professionalità. Non è accettabile che chi contribuisce ogni giorno al successo di questo settore resti invisibile e non partecipi alla ricchezza che produce". Così la segretaria della Filcams Cgil Perugia, Alessandra Lecce, in occasione della prima iniziativa umbra della campagna nazionale ‘Non c’è turismo senza di noi - Turismo Working Class’ promossa dall’organizzazione sindacale come momento di confronto pubblico dedicato alle condizioni di lavoro nel settore turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, il nodo dei contratti: "Lavoratori precari e sottopagati"

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