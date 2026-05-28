Il settore turistico registra un aumento di visitatori, ma gli stipendi restano bassi e i contratti sono spesso precari. Circa il 60% dei lavoratori del settore ha contratti temporanei o a chiamata. Le retribuzioni si collocano tra le più basse dell’Unione Europea. Nonostante la crescita del settore, le condizioni di lavoro non migliorano, con molte figure impiegate in ruoli a rischio di precarietà.

Il turismo continua a registrare numeri in crescita, ma non migliorano le condizioni di lavoro di chi fa funzionare la macchina dell’accoglienza, dietro le quinte di alberghi, bar, ristoranti e servizi. Stipendi bloccati su una media netta di mille euro mensili, anche per il larghissimo impiego di contratti part time. Poco meglio nel commercio, con una media di 1350 euro mensili, comunque inadeguati rispetto al costo della vita di una città come Milano. Precariato spinto e stipendi bassi sono tra i fattori alla base della ormai cronica difficoltà delle imprese nel trovare personale. Una situazione fotografata da una ricerca della Uiltucs, sindacato che ha messo a confronto anche le retribuzioni nel settore nei principali Paesi europei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il turismo cresce, gli stipendi no: "Contratti precari per sei su dieci. Le paghe? Tra le più basse nell’Ue"

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Temi più discussi: Il turismo cresce, gli stipendi no: Contratti precari per sei su dieci. Le paghe? Tra le più basse nell’Ue; Turismo, per i lavoratori non c’è prospettiva; Mercato del lavoro: Lecco cresce, ma la stabilità resta un miraggio; Non si trovano lavoratori per il turismo.

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