Senza diritti e sottopagati | la denuncia dei giornalisti precari a Torino presentazione del collettivo Clip

Giovedì 28 maggio alle 18, presso l’Off Topic di via Pallavicino 35 a Torino, sarà presentato il collettivo Clip, il Collettivo del Lavoro dell’Informazione Precario. Si tratta di un gruppo di giornalisti che denuncia le condizioni di lavoro dei colleghi precari, sottopagati e privi di diritti. La presentazione si svolgerà durante un evento pubblico organizzato per discutere delle difficoltà del settore.

A Torino è nato Clip, Collettivo del Lavoro dell’Informazione Precario. Sarà presentato nella serata organizzata per giovedì 28 maggio, dalle 18, all’Off Topic di via Pallavicino 35. “Vogliamo fare vedere anche a chi non conosce il nostro mestiere tutte le difficoltà di svolgerlo – spiegano dalla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Lavoratori sottopagati alla Fontana di Trevi": tavolo in Campidoglio dopo la denuncia della CgilAl Campidoglio si è svolto un incontro tra rappresentanti della Cgil e le autorità locali per discutere della situazione dei lavoratori che si...

Sciopero dei giornalisti, la protesta cresce: diritti, stipendi e libertà sotto pressione oggiOggi si svolge uno sciopero nazionale dei giornalisti italiani, motivato dal blocco delle trattative sul contratto, dai salari bassi e dalle...

Mediatori culturali indispensabili ma restano precari e sottopagatiNegli ospedali, nelle questure, negli uffici comunali e nelle scuole sono diventati fondamentali. Eppure, i mediatori interculturali continuano a vivere di incarichi precari e compensi bassissimi. torino.repubblica.it

La rabbia dei rider torinesi: Noi sottopagati e senza sicurezza, in città 5 bici rubate al giornoNon abbiamo diritti, lavoriamo otto ore per meno di 30 euro, percorriamo anche 60 chilometri ogni giorno mettiamo la nostra vita a rischio sulle strade. Shabbir, rider di 45 anni, è tra le diverse ... torino.repubblica.it