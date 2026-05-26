Senza diritti e sottopagati | la denuncia dei giornalisti precari a Torino presentazione del collettivo Clip

Da torinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 18, presso l’Off Topic di via Pallavicino 35 a Torino, sarà presentato il collettivo Clip, il Collettivo del Lavoro dell’Informazione Precario. Si tratta di un gruppo di giornalisti che denuncia le condizioni di lavoro dei colleghi precari, sottopagati e privi di diritti. La presentazione si svolgerà durante un evento pubblico organizzato per discutere delle difficoltà del settore.

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A Torino è nato Clip, Collettivo del Lavoro dell’Informazione Precario. Sarà presentato nella serata organizzata per giovedì 28 maggio, dalle 18, all’Off Topic di via Pallavicino 35. “Vogliamo fare vedere anche a chi non conosce il nostro mestiere tutte le difficoltà di svolgerlo – spiegano dalla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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