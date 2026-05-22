A Riccione, durante il fine settimana di Pentecoste, si sono registrate affluenze significative di turisti tedeschi. Le presenze in città sono in aumento rispetto agli anni precedenti, con numerosi visitatori che hanno scelto di trascorrere il periodo nella località balneare. Questa tendenza si aggiunge a un trend positivo di afflusso di turisti stranieri nella zona, con numeri che sembrano consolidarsi nel tempo. Le strutture ricettive locali segnalano un incremento delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Per la Pentecoste i turisti tedeschi a Riccione fanno stanno facendo registrare importanti presenze in crescita. Diversi gli alberghi che ne ospitano tanti. Alcuni sono già arrivati, altri, singoli e famiglie, sono attesi la prossima settimana, sempre per una vacanza di sette giorni. "C’è un importante e significativo ritorno della clientela tedesca – conferma Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, che all’Adlon ha già il 40 per cento di famiglie e ciclisti giunti dalla Germania –. Rispetto al 2023 e 2024 a Riccione per la Pentecoste abbiamo avuto segnali di ripresa. Il posizionamento di questa festa in maggio è un po’ la prova del nove, perché ci riporta in una stagionalità del tutto diversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A maggio turismo in carrozza con i tedeschi

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