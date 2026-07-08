Tumori infantili quasi 7 genitori su 10 sperimentano isolamento sociale
Quasi il 70% dei genitori di bambini e adolescenti affetti da tumore riferisce di aver vissuto momenti di isolamento sociale durante il percorso di cura. Molti di loro hanno dichiarato di aver perso contatti con amici e parenti, sentendosi abbandonati nel gestire la malattia del figlio. La mancanza di supporto e di occasioni di confronto emerge come una delle difficoltà più frequenti tra le famiglie coinvolte.
Quasi sette genitori su dieci di bambini e ragazzi malati di tumore raccontano di essersi sentiti soli durante il percorso di cura del proprio figlio. È quanto emerge dalle interviste qualitative realizzate da Peter Pan ODV, che da più di trent’anni accompagna le famiglie durante tutto il percorso terapeutico, offrendo un supporto che va oltre la cura clinica, nell’ambito del Primo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale – 2025, promosso da FAVO. Un dato che fotografa una delle conseguenze più profonde della malattia: l’isolamento sociale vissuto dai caregiver, una condizione che si aggiunge al carico emotivo e organizzativo già imposto dalla diagnosi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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