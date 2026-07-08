tumori infantili quasi 7 genitori su 10 sperimentano isolamento sociale

Notizia in breve

Quasi il 70% dei genitori di bambini e adolescenti affetti da tumore riferisce di aver vissuto momenti di isolamento sociale durante il percorso di cura. Molti di loro hanno dichiarato di aver perso contatti con amici e parenti, sentendosi abbandonati nel gestire la malattia del figlio. La mancanza di supporto e di occasioni di confronto emerge come una delle difficoltà più frequenti tra le famiglie coinvolte.