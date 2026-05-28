Bari in prima linea contro uno dei tumori cerebrali infantili più aggressivi | 10 anni di studi e due nuove molecole per la terapia
L’unità di Oncoematologia pediatrica di un policlinico di Bari ha avviato da circa otto anni un percorso multidisciplinare dedicato ai bambini con DIPG, un tumore cerebrale infantile molto aggressivo. Dopo dieci anni di studi, sono state sviluppate due nuove molecole per la terapia. La struttura si occupa di diagnosi, trattamento e assistenza per questi pazienti, in un percorso continuo di ricerca e cura.
L'unità operativa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari da circa otto anni ha attivato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale multidisciplinare dedicato ai piccoli pazienti affetti da Glioma Pontino Intrinseco Diffuso Pediatrico (DIPG), uno dei tumori cerebrali infantili. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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