Leucemie i tumori infantili Antonella Gugliuzza confermata presidente dell' associazione Aslti
Antonella Gugliuzza è stata confermata alla guida dell’associazione siciliana che si occupa di leucemie e tumori nei bambini. L’organizzazione ha sede nell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica di un’azienda ospedaliera. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’associazione stessa. La conferma riguarda il ruolo di presidente, ricoperto già in precedenza dalla stessa figura.
Antonella Gugliuzza è stata riconfermata presidente di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili che ha sede nell’unita operativa di Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico. Alla vicepresidenza rimane Paola Traina; segretaria Maria Rosaria Barretta.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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