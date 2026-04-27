Leucemie i tumori infantili Antonella Gugliuzza confermata presidente dell' associazione Aslti

Antonella Gugliuzza è stata confermata alla guida dell’associazione siciliana che si occupa di leucemie e tumori nei bambini. L’organizzazione ha sede nell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica di un’azienda ospedaliera. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’associazione stessa. La conferma riguarda il ruolo di presidente, ricoperto già in precedenza dalla stessa figura.