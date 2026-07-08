Tubatura rotta | Grave situazione di degrado
La Corte d’Appello ha stabilito che l’ente ha ragione nel contenzioso decennale con il proprietario del terreno dove si trova la tubatura rotta. La rottura della tubatura ha causato una grave situazione di degrado nell’area. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali tra le parti coinvolte. La causa riguarda il danno alle infrastrutture e le conseguenze sul territorio.
La Corte d’Appello, nel contenzioso decennale sorto con il privato proprietario del terreno in cui si trova la tubatura danneggiata, ha a quanto pare riconosciuto le ragioni dell’ente. L’intervento di riparazione non è tuttavia stato effettuato, nonostante il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica, alla luce dell’opposizione del privato. Lo ha fatto sapere in consiglio comunale il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, facendo il punto nel rispondere ad un’interrogazione presentata dal consigliere di Più Certaldo Andrea Ridi, in merito alla persistenza di una "grave situazione di degrado dovuta alla percolazione di acque da una tubatura rotta nei pressi del Borro le case di Sciano ", nella frazione di Sciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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