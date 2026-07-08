Tubatura rotta | Grave situazione di degrado

Notizia in breve

La Corte d’Appello ha stabilito che l’ente ha ragione nel contenzioso decennale con il proprietario del terreno dove si trova la tubatura rotta. La rottura della tubatura ha causato una grave situazione di degrado nell’area. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali tra le parti coinvolte. La causa riguarda il danno alle infrastrutture e le conseguenze sul territorio.