Caorle sott' acqua rotta una tubatura

A Caorle, durante la giornata di festa del 25 aprile, si è verificata una rottura di una tubatura dell'acquedotto che ha causato allagamenti nella zona. La perdita di acqua ha interessato alcune aree della città, rendendo necessario l'intervento dei tecnici per la riparazione. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui danni materiali o sui disagi specifici causati dall'incidente.

Si è rotta una condotta dell'acquedotto a Caorle, proprio nel giorno festivo della festa della Liberazione, oggi, 25 aprile. Allagate completamente alcune vie del centro. Il tubo del diametro 150 millimetri in Rio Terrà delle Botteghe è in fase di riparazione - riferisce il Comune in contatto con.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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