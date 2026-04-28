Tubatura rotta sulla Sr 47 di Altichiero | restringimento di carreggiata da questa sera

Da questa sera, sulla Strada Regionale 47 “di Altichiero”, sono in corso lavori urgenti a causa di una tubatura idrica rotta. La strada sarà soggetta a un restringimento di carreggiata a partire da questa sera, martedì 28 aprile. La chiusura della corsia si rende necessaria per permettere le operazioni di riparazione e garantire la sicurezza degli utenti. La situazione resterà sotto monitoraggio nelle prossime ore.

Lavori urgenti da questa sera, martedì 28 aprile, sulla Strada Regionale 47 “di Altichiero” a causa della rottura di una tubatura idrica. Il Comune di Padova e AcegasApsAmga informano che l’intervento di riparazione comporterà modifiche alla viabilità nel tratto interessato, con restringimento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tubatura rotta, la strada si allaga: chiusa via di Casal del MarmoUna rottura della tubatura idrica ha portato alla chiusura di via di Casal del Marmo a Roma. Caorle sott'acqua, rotta una tubaturaSi è rotta una condotta dell'acquedotto a Caorle, proprio nel giorno festivo della festa della Liberazione, oggi, 25 aprile.