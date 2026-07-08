Il governo statunitense valuta la vendita di caccia stealth F-35 alla Turchia, ma il primo ministro israeliano si oppone, definendo la Turchia un alleato poco affidabile. La posizione di Netanyahu arriva poche ore dopo l'annuncio di Trump sulla possibile transazione. Nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma la discussione sulla vendita continua a essere al centro dei rapporti tra Stati Uniti e Turchia.

Poche ore dopo che il presidente Donald Trump aveva dichiarato di stare valutando la vendita di caccia stealth F-35 alla Turchia, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è espresso contro tale ipotesi, pur minimizzando le divergenze tra i due leader mondiali. In un’intervista alla CNN, Netanyahu ha avvertito che la vendita dei caccia più avanzati degli Stati Uniti “non rende la Turchia uno stato amico degli Stati Uniti”. La Turchia nutre “ aspirazioni aggressive ”, ha detto Netanyahu in un’intervista alla “CNN”. “Voglio dire, dichiarano apertamente di voler ripristinare l’Impero Ottomano. L’impero che comprendeva la Siria, parti della Giordania, tutto l’odierno Israele e persino alcuni Stati del Golfo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump vorrebbe vendere dei caccia alla Turchia, ma Netanyahu si oppone: “Non è esattamente un alleato modello per gli Stati Uniti”

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Trump si vanta di aver impedito alla Turchia di entrare in guerra al fianco dell'Iran contro gli USA

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Ci sono diverse versioni del Memorandum of Understanding [MOU], ma sia gli Stati Uniti che l'Iran concordano sul fatto che ci sarà un Accordo per una pausa di 60 giorni. I dettagli saranno definiti durante la pausa. Sta diventando sempre più probabile che si r reddit