Solo il 10% degli intervistati considera gli Stati Uniti un alleato affidabile. La percezione negativa deriva dalla guerra dei dazi contro l’Unione europea, dal disimpegno in Ucraina di fronte alla minaccia russa e dal conflitto con l’Iran, che ha provocato uno shock energetico globale. La stanchezza verso gli Stati Uniti si riflette in un calo di fiducia tra i cittadini europei.

Prima la guerra dei dazi di Donald Trump contro l’Unione europea, poi il progressivo disimpegno dall’Ucraina di fronte alla minaccia russa e, infine, la guerra contro l’Iran, che sta causando uno shock energetico globale. Di fronte a queste mosse, i cittadini europei appaiono sempre più stanchi degli Stati Uniti. Come certifica un’indagine pubblicata oggi dal think tank European Council on Foreign Relations (Ecfr), in vista dei vertici del G7 e della Nato in programma nelle prossime settimane in Francia e Turchia, la fiducia degli europei nella “garanzia di sicurezza” rappresentata dagli Stati Uniti ha raggiunto un minimo storico. Nei 15 Paesi dell’Unione europea analizzati, Italia inclusa, solo un cittadino su dieci considera Washington un alleato affidabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Dazi, guerre e caos energetico, gli europei sono stanchi di Trump. Secondo un sondaggio, soltanto un intervistato su dieci ritiene gli Stati Uniti “un alleato affidabile”

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LA STRATEGIA DI TRUMP: ENERGIA, DAZI E POTERE GLOBALE

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