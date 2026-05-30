Donald Trump ha commentato di nuovo sul Papa, affermando che qualcuno dovrebbe spiegargli che l'Iran non può possedere un’arma nucleare. Ha anche riferito che il sindaco di Chicago è inutile.

ghnRoma, 30 maggio 2026 – Donald Trump torna a prendere di mira Leone XIV. “Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare! Presidente DONALD J. TRUMP”, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, postando le foto dell'incontro in Vaticano con il pontefice della delegazione della città di Chicago guidata dal sindaco Brandon Johnson. Papa Prevost, il primo pontefice americano, è nato a Chicago nel 1955. Non solo. Trump torna a “spaventare” la Groenlandia "Hello Greenland", "Ciao Groenlandia". Su Truth social Donald Trump ricorda così le sue mire sull'isola territorio semiautonomo della Danimarca, postando un fotomontaggio del suo volto tra le montagne tenute nella sua mano, mentre il presidente rivolge lo sguardo verso le tipiche case colorate groenlandesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump torna ad attaccare il Papa: “Spiegategli che l’Iran non può avere un’arma nucleare”. E poi “spaventa” di nuovo la Groenlandia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump attacca di nuovo il Papa: Mette in pericolo cattolici

Notizie e thread social correlati

Trump torna ad attaccare il Papa: “Spiegategli che l’Iran non può avere un’arma nucleare”Donald Trump ha commentato che il Papa dovrebbe essere informato che l’Iran non può ottenere un’arma nucleare.

Trump attacca di nuovo Leone XIV: "Si spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere l'arma nucleare"Donald Trump ha scritto su Truth social che al Papa dovrebbe essere spiegato che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non dovrebbe ottenere...

Temi più discussi: Bruce Springsteen torna ad attaccare Trump: Razzista e traditore; Hegseth torna ad attaccare l’Europa: Vogliamo partner, non protettorati; Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'; Il Pentagono pronto ad attaccare Cuba, serve solo il via libera di Trump.

Trump torna ad attaccare il Papa: Spiegategli che l’Iran non può avere un’arma nucleareIl presidente Usa torna a prendere di mira Leone XIV dopo l’incontro con il sindaco di Chicago che non conta nulla ha scritto su Truth ... msn.com

Trump torna ad attaccare Leone XIV: Sta mettendo in pericolo molti cattolici di @marco_pasciuti x.com

Basi e Iran, Trump torna ad attaccare l'ItaliaDonald Trump torna ad attaccare l'Italia, all'indomani della visita del suo segretario di Stato Marco Rubio a Roma per tentare di ricucire col Vaticano e con il governo Meloni dopo le precedenti ... ansa.it