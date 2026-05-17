Iran l’ultimatum di Trump | piani d’attacco e stallo sull’uranio

L’ultimo periodo ha visto un aumento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con l’amministrazione americana che ha comunicato un ultimatum riguardo a possibili piani d’attacco e alla situazione dei siti nucleari. La questione riguarda anche il rifiuto di Teheran di consegnare 400 chilogrammi di uranio, una richiesta che la regione considera cruciale. Nel frattempo, si discute su cosa potrebbe accadere ai siti nucleari iraniani se si arrivasse a un intervento militare.

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