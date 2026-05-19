Nelle ultime ore, le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran si sono intensificate, con l'amministrazione statunitense che ha deciso di sospendere un attacco previsto, pur mantenendo minacce verso Teheran. Nel frattempo, l'Iran insiste nel trasferire l'uranio in Russia anziché negli Stati Uniti, suscitando interrogativi sulle ragioni di questa scelta. Inoltre, si discute dell'impatto della nuova Autorità dello Stretto sulla sicurezza marittima globale, senza che siano state ancora definite le sue conseguenze precise.

? Domande chiave Perché l'Iran insiste per trasferire l'uranio in Russia invece che in America?. Come influirà la nuova Autorità dello Stretto sulla sicurezza marittima globale?. Quali dettagli mancano nella proposta di 14 punti presentata da Teheran?. Perché Trump ha concesso una deroga sulle sanzioni al petrolio russo?.? In Breve Teheran propone di trasferire 400 chilogrammi di uranio arricchito in Russia.. Scott Bessent concede deroga di 30 giorni per il petrolio russo.. Iran crea Autorità dello Stretto del Golfo Persico per gestione marittima.. Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita spingono per la diplomazia.. Donald Trump ha sospeso martedì l’attacco militare contro l’Iran per dare spazio a trattative serie, pur minacciando un assalto su vasta scala contro Teheran se i colloqui non produrranno risultati accettabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, stallo sull’uranio: Trump sospende l’attacco ma minaccia Teheran

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Donald Trump annuncia lattacco allIran

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Trump valuta nuovi raid contro l’Iran dopo lo stallo sul nucleare, mentre Teheran prepara pedaggi nello Stretto di #Hormuz. Sul tavolo anche un possibile intervento militare Usa per recuperare uranio arricchito custodito nei siti colpiti. ift.tt/sRLUZi4 x.com

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