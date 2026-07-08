Donald Trump è stato accolto con un tappeto rosso e trombe squillanti durante il vertice ad Ankara, dove ha mostrato un atteggiamento teatrale e deciso a essere al centro dell’attenzione. La cerimonia di benvenuto ha incluso un corteo ufficiale, mentre il suo comportamento ha alternato momenti di dramma e spettacolo, con attacchi pubblici durante l’evento. L’arrivo e la presenza del presidente degli Stati Uniti sono stati caratterizzati da un tono di grande enfasi e presenza scenica.

Ad accoglierlo un tappeto rosso, trombe squillanti e il padrone di casa. Già dal suo arrivo, Donald Trump non aveva dubbi: sarebbe stato lui il vero protagonista del vertice di Ankara. Scordate l'Ucraina, il ruolo della Turchia da definire o i rapporti con l'Europa da ripensare, perchè le aspettative dell'inquilino della Casa Bianca non sono state affatto tradite. E 24 ore dopo, gli attacchi diretti a ogni paese europeo, rimbalzati di testata in testata, hanno preso il posto delle questioni istituzionali - passate in cavalleria per dare spazio alle ormai non più inaspettate dichiarazioni del tycoon. Il suo arrivo a braccetto con Erdogan E' bastato poco, anzi pochissimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Trump show ad Ankara: l'accoglienza "da Papa", gli attacchi a tutto spiano e il gran finale. Il tycoon tra dramma e spettacolo

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