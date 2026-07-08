Durante il vertice Nato ad Ankara, l’ex presidente ha dichiarato che il cessate il fuoco con l’Iran è finito, definendo il Paese “feccia”. Ha inoltre criticato la Spagna, ritenendola senza speranza, e l’Italia, accusandola di essere cattiva sulle basi militari. Solo Xi Jinping è stato escluso dalle critiche. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla stampa nel giorno conclusivo dell’incontro.

“Il cessate il fuoco con l’Iran per quanto mi riguarda è finito, perché sono feccia. E non voglio più avere nulla a che fare con loro”. Così Donald Trump alla stampa a margine del giorno conclusivo del vertice Nato ad Ankara. Gli attacchi nella notte degli Usa all’Iran del Sud, come vendetta per lo stretto di Hormuz, e la risposta di Teheran contro le basi americani non lasciano molti margini di manovra. Ma the Donald calca la mano, come sempre, più di sempre. Con un linguaggio a dir poco colorito, invano tenuto a freno da Mark Rutte che lo affianca. Trump: l’Iran è feccia, per me l’accordo è finito. “ Sapete cos’è la feccia? Sono feccia. Sono persone malate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Trump scatenato ad Ankara: “L’Iran è feccia, la Spagna è senza speranza, l’Italia cattiva sulle basi”. Si salva solo Xi Jinping

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