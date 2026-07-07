Donald Trump è arrivato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One, con decorazioni dorate. Dopo aver incontrato le autorità, ha espresso delusione verso la Nato e ha affermato di apprezzare la premier italiana, ma di essere stato lasciato senza supporto. Successivamente, ha rilanciato l’interesse per la Groenlandia.

Donald Trump atterra ad Ankara, sfoggiando il nuovo Air Force One striato d’oro. Il tempo di arrivare al palazzo presidenziale e la speranza di un cambio di toni si sfalda. Il tycoon riprende con le recriminazioni. La Nato «mi ha deluso, non c'è stata» in Iran. E torna a mettere nel mirino Francia, Germania, Italia e Regno Unito, che «non hanno aiutato» gli Usa, mentre ribadisce che forse sposterà le truppe dall’Europa (o forse no). E rilancia sulla Groenlandia: dovrebbe essere «controllata» dall’America. Insomma, pacchetto completo. L’unica variante sul tema è dedicata a Giorgia Meloni: «Mi piace, è una brava persona», ha concesso. Ma sull'Iran non ha aiutato neanche lei e questo è stato il suo «errore». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trump ad Ankara: "Deluso dalla Nato, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato". E rilancia sulla Groenlandia

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TRUMP ATTACCA MELONI… MA LEI LO UMILIA CANTANDO!

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