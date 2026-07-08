Ankara, 8 lug. (askanews) - Al summit Nato di Ankara, Donald Trump torna a sollevare il caso Groenlandia, definendolo "un grosso problema" per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha ribadito che l'isola artica, territorio autonomo del Regno di Danimarca, dovrebbe essere sotto controllo statunitense, una posizione respinta da Copenaghen e dagli alleati. "Tra poco ci sarà la grande riunione e io porrò i miei problemi - ha detto Trump - La Groenlandia è un grosso problema per noi. E l'altro grande problema è che, quando abbiamo chiesto agli alleati di unirsi a noi, non li abbiamo certo implorati: abbiamo detto, se volete unirvi a noi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump: la Groenlandia è un grosso problema

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