Trump torna a puntare sulla Groenlandia | cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa

Negli ultimi giorni si registra un rinnovato interesse da parte degli Stati Uniti verso la Groenlandia, con segnali di un possibile rafforzamento delle attività militari e strategiche nell’area artica. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, soprattutto a causa delle tensioni crescenti tra Washington e alcuni paesi europei, in particolare la Danimarca, che ha sovranità sul territorio. La discussione riguarda le mosse di Washington per aumentare la presenza nella regione e le implicazioni di questa scelta sulla stabilità politica locale.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove mosse di Washington sul territorio artico. Sembrava che Donald Trump avesse accantonato l’idea di rafforzare il controllo statunitense sulla Groenlandia, territorio autonomo legato alla Danimarca. In realtà, secondo diversi osservatori internazionali, si sarebbe trattato soltanto di una pausa strategica. Ora la Casa Bianca è tornata a muoversi con decisione sull’isola artica. Nei giorni scorsi l’emissario americano per la Groenlandia, il governatore della Louisiana Jeff Landry, è arrivato a Nuuk portando con sé simboli legati alla campagna trumpiana, compresi i celebri cappellini rossi “Make America Great Again”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump torna a puntare sulla Groenlandia: cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump e la Groenlandia: le basi per un accordo Sullo stesso argomento Sanzioni alla Russia, tensione tra Europa e Stati Uniti. Bruxelles: “Mossa sbagliata derogarle”La decisione di Donald Trump di allentare le sanzioni contro la Russia, in particolare sul petrolio russo, provoca tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Cuba pronta allo scontro: cresce la tensione con gli Stati UnitiABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di Díaz-Canel: “Preparati a difenderci” Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che il Paese è... Se foste a capo di una multinazionale e doveste decidere su quale mercato puntare per vendite e produzione oggi investireste negli Stati Uniti di Trump o nell'Europa? x.com Il Philadelphia Cycling Classic torna con le squadre WorldTour e un parco partecipanti internazionale di alto livello reddit Torna lo spettro della guerra in Iran, Trump punta anche a CubaLo spettro della guerra torna ad aleggiare sull'Iran. Frustrato dalle proposte iraniane che non lo soddisfano e pronto a chiudere definitivamente la partita, Donald Trump appare sempre meno ottimista ... ansa.it Intensi bombardamenti sull’Iran, Trump torna a criticare i paesi europeiIl 31 marzo gli Stati Uniti e Israele hanno condotto massicci bombardamenti sull’Iran, dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva ripetuto le sue minacce contro Teheran nel caso in cui i ... internazionale.it