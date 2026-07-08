Trump fa dietrofront | Meloni mi piace ma non c’è stata per noi e ha guastato i rapporti

Da metropolitanmagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice della NATO ad Ankara, previsto per il 7 e l’8 luglio, si sono svolti incontri tra i leader degli Stati membri, con la riunione principale in programma il giorno successivo. La riunione si tiene in un periodo di tensioni interne e incertezze sulla coesione dell’alleanza. Nel corso delle discussioni, sono stati affrontati vari temi, tra cui i rapporti tra alcuni paesi membri e le recenti dichiarazioni di un leader statunitense, che ha espresso un giudizio positivo su un governo europeo, ma ha anche criticato la mancanza di supporto e i danni ai rapporti bilaterali.

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È il vertice più delicato, il 7 e 8l via luglio ad Ankara, il summit della NATO  – la riunione vera e propria dei capi di Stato e di governo alleati sarà domani ma già oggi ci sono incontri e riunioni – in un momento di tensioni interne e dubbi sulla reale compattezza dell’Alleanza Atlantica. Quello in Turchia è il primo vertice dopo che quello dell’Aia dello scorso anno  aveva sancito la svolta sulle spese per la difesa, con l’impegno degli alleati ad arrivare al 5 per cento del PIL entro il 2035. Nella capitale turca ci sono i  32 capi di Stato e di governo della NATO,  chiamati a fare il punto   sull’attuazione degli impegni presi all’Aia,  sul rafforzamento dell’industria della difesa e sul sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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